Полузащитник «Реала» Тчуамени может пропустить финал Лиги чемпионов

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Опорный полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени получил стрессовую травму левой стопы после ответной игры в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией» (2:1). Об этом информирует пресс-служба испанской команды.

«После тестов, проведенных сегодня медицинскими службами «Реала» в отношении нашего игрока Тчуамени, у него была диагностирована стрессовая травма левой стопы», — говорится в заявлении мадридского клуба.

Вчера, 8 мая, «Реал» дома обыграл «Баварию» со счётом 2:1. Первая встреча полуфинала Лиги чемпионов завершилась ничейным результатом (2:2). Таким образом, мадридская команда вышла в финал Лиги чемпионов УЕФА. Там она сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча состоится 1 июня в Лондоне. Неизвестно, сможет ли Тчуамени принять участие в финале.

Напомним, в нынешнем сезоне Тчуамени принял участие в восьми матчах Лиги чемпионов УЕФА. Французский полузащитник мадридского клуба не отметился результативными действиями.