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Полузащитник «Реала» Тчуамени может пропустить финал Лиги чемпионов

Полузащитник «Реала» Тчуамени может пропустить финал Лиги чемпионов
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Опорный полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени получил стрессовую травму левой стопы после ответной игры в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией» (2:1). Об этом информирует пресс-служба испанской команды.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Дэвис – 68'     1:1 Хоселу – 88'     2:1 Хоселу – 90+1'    

«После тестов, проведенных сегодня медицинскими службами «Реала» в отношении нашего игрока Тчуамени, у него была диагностирована стрессовая травма левой стопы», — говорится в заявлении мадридского клуба.

Вчера, 8 мая, «Реал» дома обыграл «Баварию» со счётом 2:1. Первая встреча полуфинала Лиги чемпионов завершилась ничейным результатом (2:2). Таким образом, мадридская команда вышла в финал Лиги чемпионов УЕФА. Там она сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча состоится 1 июня в Лондоне. Неизвестно, сможет ли Тчуамени принять участие в финале.

Напомним, в нынешнем сезоне Тчуамени принял участие в восьми матчах Лиги чемпионов УЕФА. Французский полузащитник мадридского клуба не отметился результативными действиями.

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