Генсек РФС Митрофанов высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем сезоне РПЛ.

«Нынешний чемпионат тяжёлый. Нервы у команд оголены, потому что обидно теряют очки абсолютно все. Соответсвенно, это показывает напряжение в чемпионате, который есть сейчас», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин, которые он сказал после церемонии открытия ЮФЛ Северо-Запад.

Напомним, после 27 туров нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги на первом месте находится «Зенит», набравший 51 очко. Второе место занимает «Краснодар», заработавший 50 очков. Замыкает тройку лидером московское «Динамо», имеющее в своём активе 50 очков. До конца чемпионата осталось три тура.

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