Митрофанов — о Безрукове: футболисты очень весёлые остроумные люди, многие шутят удачнее

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов высказался после церемонии открытия ЮФЛ Северо-Запад о шутке игрока «Рубина» Руслана Безрукова, который в прямом эфире попросил у «Краснодара» скорее перечислить деньги на карту за победу над «Зенитом». Эта шутка вызвала массу критики в адрес Безрукова.

— То, что «Рубин» определённым образом осудил подобные высказывания, это позиция клуба. Но эта шутка была озвучена в эфире федерального канала, поэтому комитет по этике — независимый орган — оценит все обстоятельства и вынесет своё решение.

— Удивлены общественной реакцией? Комики и ясновидищие неожиданно этим заинтересовались.

— Мне есть чем заниматься, за общественной реакцией не следил. Мне рассказывали, конечно. Все понимают, что шутка, но они бывают разными. Отреагировали и отреагировали. Комитет по этике будет рассматривать вопрос исключительно в рамках правового поля, оценки действий, которые совершил футболист.

Футболисты очень весёлые и остроумные люди. Гораздо большее количество более удачно шутят.

— Как оцените шутку Безрукова после ЦСКА?

— Прогрессирует. (улыбается), — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.