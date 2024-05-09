Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Митрофанов — о Безрукове: футболисты очень весёлые остроумные люди, многие шутят удачнее

Митрофанов — о Безрукове: футболисты очень весёлые остроумные люди, многие шутят удачнее
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов высказался после церемонии открытия ЮФЛ Северо-Запад о шутке игрока «Рубина» Руслана Безрукова, который в прямом эфире попросил у «Краснодара» скорее перечислить деньги на карту за победу над «Зенитом». Эта шутка вызвала массу критики в адрес Безрукова.

— То, что «Рубин» определённым образом осудил подобные высказывания, это позиция клуба. Но эта шутка была озвучена в эфире федерального канала, поэтому комитет по этике — независимый орган — оценит все обстоятельства и вынесет своё решение.

— Удивлены общественной реакцией? Комики и ясновидищие неожиданно этим заинтересовались.
— Мне есть чем заниматься, за общественной реакцией не следил. Мне рассказывали, конечно. Все понимают, что шутка, но они бывают разными. Отреагировали и отреагировали. Комитет по этике будет рассматривать вопрос исключительно в рамках правового поля, оценки действий, которые совершил футболист.

Футболисты очень весёлые и остроумные люди. Гораздо большее количество более удачно шутят.

— Как оцените шутку Безрукова после ЦСКА?
— Прогрессирует. (улыбается), — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Материалы по теме
«Обидно, что так происходит». Кабутов — о резонансе вокруг шутки Безрукова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android