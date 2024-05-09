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Жозе Моуринью: я завершу карьеру в промежутке между 2035 и 2040 годами

Жозе Моуринью: я завершу карьеру в промежутке между 2035 и 2040 годами
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Известный португальский тренер Жозе Моуринью рассказал, когда он завершит карьеру.

«Я собираюсь завершить карьеру в промежутке между 2035 и 2040 годами. До этого момента буду продолжать побеждать. Моя история уже написана, так что никто не сможет её стереть», — приводит слова Моуринью A Bola.

Напомним, на текущий момент португальский специалист не занимает должность главного тренера ни в одном из клубов. Последним местом его работы была римская «Рома», которую он возглавлял с 2021 года по январь 2024 года.

Ранее в СМИ появлялась информация, что 61-летний специалист заинтересован в том, чтобы вернуться в «Манчестер Юнайтед». Также к Моуринью проявляли интерес клубы из Саудовской Аравии.

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