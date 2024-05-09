Митрофанов высказался о штрафе КДК «Факелу» за скандирования болельщиков в адрес «Зенита»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался штрафе КДК «Факелу» за скандирования болельщиков в адрес «Зенита» (1:1) во время домашнего матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Выкрики болельщиков «Факела» рассматривал КДК РФС. Комитет по этике рассматривает действия, которые совершили субъекты футбола. Болельщики не являются субъектами футбола. Во-вторых, рассматриваются моменты за пределами стадиона, вне официального спортивного соревнования. Эпизод во время официального соревнования — это чистая компетенция КДК РФС.

Клубы ни раз наказывались за подобные кричалки в адрес судей. Комитет трактует слово «позор» как оскорбительное, поэтому и вынес такое наказание. Игнашевич же тоже получил наказание за подобное высказывание в адрес судей. КДК действует строго в рамках регламента», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин после церемонии открытия ЮФЛ Северо-Запад.