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Совладелец «Юнайтед» поручит своим помощникам решить судьбу тен Хага в клубе — DM

Совладелец «Юнайтед» поручит своим помощникам решить судьбу тен Хага в клубе — DM
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Совладелец «Манчестер Юнайтед» сэр Джим Рэтклифф намерен поручить трём директорам клуба принять решение о том, останется ли главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг на своём посту по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, судьбу нидерландского специалиста в клубе определят исполнительный директор Жан-Клод Блан, новый технический директор Джейсон Уилкокс и Дэн Эшворт, который в ближайшее время должен стать новым спортивным директором «Манчестер Юнайтед».

Подчёркивается, что специалисты оценят «его [тен Хага] общий подход, взаимоотношения с раздевалкой, авторитет, а также возможность найти потенциальную замену для него». Проанализировав данные аспекты, директора примут решение о будущем тен Хага.

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