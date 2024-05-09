Артета высказался об участии «Арсенала» в чемпионской гонке АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что думает об участии лондонцев в чемпионской гонке АПЛ.

«Мы совершенствуемся. Когда вы по очкам в в числе лучших команд, это действительно позитивно. Это означает, что мы улучшаемся.

Это вызов, но в то же время это очень вдохновляет. Когда у вас есть два лучших тренера в мире – Пеп Гвардиола и Юрген Клопп – с двумя огромными клубами, которые соревнуются, вы смотрите на них учитесь на этом. Вы бросаете вызов самому себе и стремитесь к совершенству, потому что это единственный способ победить их», – приводит слова Артеты официальный сайт лондонцев.

На данный момент «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 83 очка. Ближайшего преследователя в лице «Манчестер Сити» команда опережает на одно очко, но у «горожан» есть игра в запасе. «Ливерпуль», в активе которого 78 очков, идёт третьим.