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Рашфорд и Мартинес вернулись к тренировкам с «Манчестер Юнайтед»

Рашфорд и Мартинес вернулись к тренировкам с «Манчестер Юнайтед»
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Пресс-служба футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявила о возвращении к тренировочному процессу нападающего Маркуса Рашфорда и защитника Лисандро Мартинеса, восстановившихся после травм.

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Напомним, Мартинес получил травму колена в начале февраля. В нынешнем сезоне Лисандро принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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