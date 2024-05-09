Камоцци: «Зениту» стоит искать нового тренера. Цикл Семака подходит к завершению

Итальянский функционер Франко Камоцци считает, что «Зениту» нужно найти нового главного тренера. Сейчас команду возглавляет Сергей Семак.

«Я думаю, что летом «Зениту» стоит искать нового тренера. Цикл Семака подходит к своему завершению. Команде нужно что-то новое», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Отметим, что Сергей Семак является главным тренером петербургского «Зенита» с 2018 года. Его действующее трудовое соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2025 года. При этом недавно руководство клуба сообщило о том, что до начала следующего сезона «Зенит» продлит контракт с Семаком до июня 2030 года.

Напомним, под руководством Сергея Семака сине-бело-голубые в общей сложности завоевали 10 различных трофеев. На протяжении последних пяти сезонов именно петербургский клуб неизменно становился чемпионом России.