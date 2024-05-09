Гендиректор «Рубина»: дисциплинарные санкции по Безрукову — это внутреннее дело клуба

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов высказался относительно дисциплинарных санкций, которые казанский клуб наложил на полузащитника Руслана Безрукова за его шутку после матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

«Дисциплинарные санкции — это воспитательная работа и внутреннее дело клуба, но никаких отстранений от матчей и от тренировок нет», — приводит слова Айбатова «РБ Спорт».

Напомним, ранее «Рубин» выпустил заявление, в котором сообщил, что «в связи с произошедшим в клубе была проведена соответствующая разъяснительная работа, по отношению к футболисту приняты дисциплинарные меры».

После указанного матча Безруков пошутил, что «Рубин» ждёт деньги на карту от «Краснодара», который борется с сине-бело-голубыми за золотые медали в РПЛ.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: