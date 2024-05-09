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Гендиректор «Рубина»: дисциплинарные санкции по Безрукову — это внутреннее дело клуба

Гендиректор «Рубина»: дисциплинарные санкции по Безрукову — это внутреннее дело клуба
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Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов высказался относительно дисциплинарных санкций, которые казанский клуб наложил на полузащитника Руслана Безрукова за его шутку после матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 50'     0:2 Мартынович – 67'    

«Дисциплинарные санкции — это воспитательная работа и внутреннее дело клуба, но никаких отстранений от матчей и от тренировок нет», — приводит слова Айбатова «РБ Спорт».

Напомним, ранее «Рубин» выпустил заявление, в котором сообщил, что «в связи с произошедшим в клубе была проведена соответствующая разъяснительная работа, по отношению к футболисту приняты дисциплинарные меры».

После указанного матча Безруков пошутил, что «Рубин» ждёт деньги на карту от «Краснодара», который борется с сине-бело-голубыми за золотые медали в РПЛ.

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