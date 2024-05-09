Агент Кутицкого ответил на вопрос о будущем игрока «Динамо»

Алексей Сафонов, агент футболиста московского «Динамо» Александра Кутицкого, поделился мыслями о будущем своего клиента.

«Уйдет ли в аренду Кутицкий? Пока никаких прогнозов по будущему Александра давать не стану. Что касается его физической формы, это надо разговаривать с главным тренером», – приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Кутицкий является воспитанником московского «Динамо». За первую команду опорный полузащитник играет с января 2022 года. Его действующее трудовое соглашение с бело-голубыми рассчитано до лета 2022 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 900 тыс. В нынешнем сезоне Кутицкий провел за «Динамо» 11 матчей во всех официальных турнирах. Ему не удалось отметиться результативными действиями.

Напомним, в октябре 2023 года Кутицкий получил травму сухожилия прямой мышцы бедра. Он вернулся на поле только в апреле этого года.