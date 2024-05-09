Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Кутицкого ответил на вопрос о будущем игрока «Динамо»

Агент Кутицкого ответил на вопрос о будущем игрока «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Алексей Сафонов, агент футболиста московского «Динамо» Александра Кутицкого, поделился мыслями о будущем своего клиента.

«Уйдет ли в аренду Кутицкий? Пока никаких прогнозов по будущему Александра давать не стану. Что касается его физической формы, это надо разговаривать с главным тренером», – приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Кутицкий является воспитанником московского «Динамо». За первую команду опорный полузащитник играет с января 2022 года. Его действующее трудовое соглашение с бело-голубыми рассчитано до лета 2022 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 900 тыс. В нынешнем сезоне Кутицкий провел за «Динамо» 11 матчей во всех официальных турнирах. Ему не удалось отметиться результативными действиями.

Напомним, в октябре 2023 года Кутицкий получил травму сухожилия прямой мышцы бедра. Он вернулся на поле только в апреле этого года.

Материалы по теме
Кто станет чемпионом России? Расклады для «Зенита», «Краснодара» и «Динамо» на финише
Кто станет чемпионом России? Расклады для «Зенита», «Краснодара» и «Динамо» на финише
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android