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«Олимпиакос» — «Астон Вилла»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛК начнётся в 22:00

«Олимпиакос» — «Астон Вилла»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛК начнётся в 22:00
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Сегодня, 9 мая, состоится ответный полуфинальный матч Лиги конференций, в котором встретятся греческий «Олимпиакос» и английская «Астон Вилла». Игра пройдёт на стадионе «Георгиос Караискакис» в Греции. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Берлина. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига конференций . 1/2 финала. 2-й матч
09 мая 2024, четверг. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, первый матч между этими командами завершился победой «Олимпиакоса» со счётом 4:2. В составе греческого клуба голами отметились Айюб Эль-Кааби, оформивший хет-трик, и Сантьяго Эссе. За бирмингемский клуб забили Олли Уоткинс и Мусса Диаби.

На стадии 1/4 финала этого турнира. «Олимпиакос» прошёл «Фенербахче», а «Астон Вилла» — «Лилль».

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