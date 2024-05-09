Булатов: «Сочи» уже не спасётся, а явной второй команды, которая заслуживает вылета, нет

Российский тренер Виктор Булатов высказался о командах из нижней части турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, ведущих борьбу за сохранение прописки в чемпионате.

«Сочи» уже не спасётся — слишком большое отставание. Хотя весной они очень прилично смотрятся: новых футболистов взяли, тренера, игра есть. Но многое было потеряно осенью, и чуда не произошло — они закономерно вылетают.

Явной второй команды, которая заслуживает вылета, нет. Все хорошо выглядят — «Балтика» весной достойно играет, несмотря на достаточно скромный состав. «Факел» тоже прыгает выше головы и выжимает максимум. У «Пари НН» была неприятная серия, но и они сейчас на максимуме», — приводит слова Булатова Metaratings.

После 27 туров чемпионата России по футболу сочинцы записали на свой счёт 20 очков. Они занимают последнее и место в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей южане отстают на восемь очков. При этом до конца сезона осталось три матча.

Также в зоне прямого вылета из РПЛ находятся «Балтика». В активе калининградской команды 26 очков – она идёт на 15-м месте.