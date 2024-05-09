«Интер» продлит контракт с Симоне Индзаги по схеме «2+1» — La Gazzetta dello Sport

Руководство «Интера» приняло решение предложить главному тренеру команды Симоне Индзаги пролонгировать его контракт на два года с возможностью продления ещё на один сезон. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, миланский клуб также увеличит заработную плату Индзаги, подняв её с € 4,5-5 млн в год до € 6 млн. Также новое трудовое соглашение 48-летнего специалиста будет предполагать бонусные выплаты.

Напомним, действующий контракт Индзаги заканчивается летом 2025 года. Итальянский специалист занимает должность главного тренера «Интера» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне под его руководством «нерадзурри» стали чемпионами Италии.

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