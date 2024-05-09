Игрок «Боруссии» Хуммельс саркастично высказался о выходе клуба в финал Лиги чемпионов

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс высказался о выходе своей команды в финал Лиги чемпионов УЕФА. Напомним, в полуфинале турнира немецкий клуб встречался с «ПСЖ». «Шмели» обыграли парижан по сумме двух матчей со счётом 2:0. Отметим, что Хуммельс стал автором гола в ответной встрече.

«Так много команд хотели сыграть против нас. К счастью, мы очень хорошие ребята и вышли в финал, чтобы как можно больше команд получили такой шанс», — написал Хуммельс на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, «Реал» и «Боруссия» сыграют в финале этого сезона Лиги чемпионов. Решающий матч турнира пройдёт 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.