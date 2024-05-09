Карло Анчелотти: матч с «Баварией» был менее сложным, чем игра с «Сити»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, как он оценивает ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Баварией» (2:1) с точки зрения его сложности.

«Было менее сложно, чем с «Сити». Там нам нужно было забить два гола, а здесь достаточно ничьей. Когда ты делаешь ничью в конце, это расстраивает соперника. И мы можем попытаться забить ещё один мяч», — приводит слова Анчелотти AS.

Напомним, в первом матче полуфинала «Реал» сыграл с «Баварией» со счётом 2:2. В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «сливочные» сыграли с «Манчестер Сити» вничью со счётом 3:3. В ответной встрече команды сыграли вничью со счётом 1:1, однако в послематчевой серии пенальти сильнее оказался «Реал» (3:4).

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