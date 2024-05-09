Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карло Анчелотти: матч с «Баварией» был менее сложным, чем игра с «Сити»

Карло Анчелотти: матч с «Баварией» был менее сложным, чем игра с «Сити»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, как он оценивает ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Баварией» (2:1) с точки зрения его сложности.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Дэвис – 68'     1:1 Хоселу – 88'     2:1 Хоселу – 90+1'    

«Было менее сложно, чем с «Сити». Там нам нужно было забить два гола, а здесь достаточно ничьей. Когда ты делаешь ничью в конце, это расстраивает соперника. И мы можем попытаться забить ещё один мяч», — приводит слова Анчелотти AS.

Напомним, в первом матче полуфинала «Реал» сыграл с «Баварией» со счётом 2:2. В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «сливочные» сыграли с «Манчестер Сити» вничью со счётом 3:3. В ответной встрече команды сыграли вничью со счётом 1:1, однако в послематчевой серии пенальти сильнее оказался «Реал» (3:4).

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов
Материалы по теме
Карло Анчелотти оценил важность Хоселу для мадридского «Реала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android