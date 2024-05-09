Артета высказался о предстоящем матче «Арсенала» с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о предстоящем матче с «Манчестер Юнайтед» в 37-м туре чемпионата Англии по футболу. Игра состоится 12 мая, начало в 18:30 мск.

«У нас все в порядке, осталось еще две игры. Нам нужно делать то, что мы умеем делать. Нам нужно поехать на «Олд Траффорд» и выступить очень хорошо, чтобы заслужить право на победу. Если мы это сделаем, мы станем ещё на шаг ближе к чемпионству.

В данный момент я нахожусь в состоянии, когда просто думаю о том, чтобы команда оказалась в лучшей форме перед игрой с «Манчестер Юнайтед». Мне очень нравится наш путь в чемпионате. Мы не были в таком положении в течение многих лет, но мы находимся сейчас. Посмотрим, куда это нас приведёт», – приводит слова Артеты официальный сайт лондонцев.

На данный момент «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 83 очка.