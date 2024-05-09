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«Не борьба, а настоящий огонь». Осинькин — о мотивации «Крыльев» в оставшихся матчах РПЛ

«Не борьба, а настоящий огонь». Осинькин — о мотивации «Крыльев» в оставшихся матчах РПЛ
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о мотивации своей команды в оставшихся матчах Российской Премьер-Лиги. Напомним, до конца чемпионата осталось три тура.

«Нам задают вопрос о том, что мы, может быть, уже немотивированные. Но посмотрите любой наш матч: мы и очков достаточно много взяли после того, как решили задачу сохранения прописки в Премьер‑Лиге. И во всех матчах, даже если мы и не выиграли, как с «Оренбургом», у нас была борьба до последней секунды. И не борьба, а настоящий огонь», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, самарские «Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Игоря Осинькина набрала 40 очков в 27 матчах.

Турнирная таблица РПЛ
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