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Оливер Кан сравнил ошибку Нойера в матче с «Реалом» со своей в финале ЧМ-2002

Оливер Кан сравнил ошибку Нойера в матче с «Реалом» со своей в финале ЧМ-2002
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Бывший вратарь сборной Германии и «Баварии» Оливер Кан сравнил ошибку нынешнего голкипера мюнхенского клуба Мануэля Нойера, допущенную им в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (2:1) с той, которую он совершил в финале чемпионата мира 2002 года с Бразилией (0:2), когда ему не удалось зафиксировать мяч.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Дэвис – 68'     1:1 Хоселу – 88'     2:1 Хоселу – 90+1'    

«В 2002 году у нас ещё оставалось время. К сожалению, Мануэль допустил ошибку на 88-й минуте. До этого он совершал отличные сейвы. Это часть нелегкой жизни вратаря. Мануэль достаточно опытен, чтобы справиться с этим. «Бавария» была близка к победе, я сочувствую ребятам», — приводит слова Кана Bild.

Напомним, на 88-й минуте Нойер выронил мяч из рук после удара вингера «Реала» Винисиуса Жуниора, который сразу же добил нападающий «сливочных» Хоселу.

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