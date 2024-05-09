Определились все участники группового этапа футбольного турнира Олимпийских игр — 2024

Стали известны все участники футбольного турнира на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Отметим, что олимпийский турнир по футболу пройдёт с 24 июля по 10 августа.

Напомним, жеребьёвка группового этапа состоялась 20 марта, а сейчас определились последние четыре национальные команды, которые сыграют на турнире в Париже.

Итоговые группы олимпийского футбольного турнира:

группа А: Франция, США, Новая Зеландия, Гвинея.

группа В: Аргентина, Марокко, Украина, Ирак.

группа С: Испания, Египет, Доминиканская Республика, Узбекистан.

группа D: Парагвай, Мали, Израиль, Япония.

Напомним, согласно регламенту соревнований, в турнире смогут выступать футболисты, которым на момент проведения Игр будет не более 23 лет. Также каждая сборная имеет право внести в заявку из 18 человек трёх игроков без возрастных ограничений.