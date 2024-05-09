Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Определились все участники группового этапа футбольного турнира Олимпийских игр — 2024

Определились все участники группового этапа футбольного турнира Олимпийских игр — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

Стали известны все участники футбольного турнира на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Отметим, что олимпийский турнир по футболу пройдёт с 24 июля по 10 августа.

Напомним, жеребьёвка группового этапа состоялась 20 марта, а сейчас определились последние четыре национальные команды, которые сыграют на турнире в Париже.

Итоговые группы олимпийского футбольного турнира:

группа А: Франция, США, Новая Зеландия, Гвинея.

группа В: Аргентина, Марокко, Украина, Ирак.

группа С: Испания, Египет, Доминиканская Республика, Узбекистан.

группа D: Парагвай, Мали, Израиль, Япония.

Напомним, согласно регламенту соревнований, в турнире смогут выступать футболисты, которым на момент проведения Игр будет не более 23 лет. Также каждая сборная имеет право внести в заявку из 18 человек трёх игроков без возрастных ограничений.

Материалы по теме
Файзуллаев: выход сборной Узбекистана на Олимпиаду — исторический для страны момент
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android