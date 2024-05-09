Агент Барбоза: жаль, что пока мы можем видеть Кокорина только на Кипре

Футбольный агент Паулу Барбоза отреагировал на новость о том, что российский форвард Александр Кокорин продлил контракт с «Арисом» из Лимасола.

«Он и вправду там хорошо играет, у него все получается. Видимо, он счастлив. Многие игроки хотят играть там, где все складывается. Вопрос другой: устраивает ли его уровень футбола на Кипре? Безусловно, их чемпионат не соответствует его уровню. Он отличный игрок и может играть в совершенно другом чемпионате. Конечно, жаль, что пока мы можем видеть его только на Кипре, но, может быть, после этого он еще где-то заиграет», — приводит слова Барбозы РИА Новости.

В нынешнем сезоне Кокорин провёл за «Арис» 32 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 900 тыс. В составе «Ариса» Кокорин был признан лучшим футболистом Кипра в 2023 году и лучшим игроком сезона-2022/2023.

Ранее первый тренер Александра Кокорина прокомментировал новость о продлении контракта форварда с командой из Кипра.