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Байер 04 Леверкузен — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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«Байер» — «Рома»: стали известны стартовые составы команд на матч Лиги Европы

«Байер» — «Рома»: стали известны стартовые составы команд на матч Лиги Европы
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Сегодня, 9 мая 2024 года, В первом матче 1/2 финала Лиги Европы встретятся немецкий «Байер» и итальянская «Рома». Команды будут играть на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Данни Маккели (Нидерланды). Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Англия - Премьер-лига . 37-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы команд.

«Байер»: Коварж, Тапсоба, Та, Инкапье, Фримпонг, Гримальдо, Джака, Паласиос, Адли, Хофман, Гложек.

«Рома»: Свилар, Спинаццола, Манчини, Н'Дика, Анхелиньо, Пеллегрини, Паредес, Кристанте, Эль-Шаарави, Азмун, Лукаку.

В первом матче полуфинала в Италии «Байер» одержал победу со счётом 2:0.

В 1/4 финала Лиги Европы «Рома» встречалась с итальянским «Миланом». Римляне выиграли обе встречи — 1:0 и 2:1. «Байер» играл с английским «Вест Хэм Юнайтед». В первом матче немецкий клуб одержал победу со счётом 2:0, вторая встреча завершилась вничью — 1:1.

Турнирная сетка Лиги Европы
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