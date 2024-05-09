Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Ариса» прокомментировал продление контракта с Кокориным

Главный тренер «Ариса» прокомментировал продление контракта с Кокориным
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский прокомментировал продление контракта с российским нападающим Александром Кокориным.

«Кокорин в прошлом году принёс большую пользу клубу — очень нам помог. В этом году, честно говоря, ожидали большего: много травм, мало матчей сыграл. Вся надежда, что Саша восстановится. Дай бог, чтобы это была его последняя болячка, и он играл стабильно», — сказал Шпилевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В нынешнем сезоне Кокорин провёл за «Арис» 32 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 900 тыс. В составе «Ариса» Кокорин был признан лучшим футболистом Кипра в 2023 году и лучшим игроком сезона-2022/2023.

Материалы по теме
Эксклюзив
Первый тренер Кокорина прокомментировал продление контракта игрока с «Арисом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android