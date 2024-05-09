Деменко: есть опасения, что матч со «Спартаком» подпортит ситуацию «Краснодара» в таблице

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о грядущем матче 28-го тура РПЛ, в котором «быки» сыграют со «Спартаком». Встреча состоится 11 мая.

«Отсутствие Алонсо в матче со «Спартаком» — потеря для «Краснодара», но в команде есть футболисты, которые способны сыграть на этой позиции. «Краснодару» будет тяжело со «Спартаком», потому что команде Слишковича по большому счёту уже ничего не надо, кроме престижа. Игра будет атакующая, мы не увидим закрытый футбол.

У «Краснодара» были возможности улучшить ситуацию в чемпионской гонке и с «Ахматом», и с «Крыльями», но мы видели проблемы. Конечно, есть опасения, что матч со «Спартаком» может подпортить эту ситуацию, потому что теряли очки даже дома, а тут в гостях и против мотивированного соперника. Но чем сильнее соперник, тем интереснее — не надо настраивать футболистов особенным образом», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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