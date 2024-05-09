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Шпилевский: у Кокорина были другие варианты, но он комфортно чувствует себя в «Арисе»

Шпилевский: у Кокорина были другие варианты, но он комфортно чувствует себя в «Арисе»
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Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский после продления контракта с нападающим Александром Кокориным рассказал, что у российского игрока были другие варианты продолжения карьеры.

«Знаю, что у Александра были другие варианты продолжения карьеры. Конкретно не разговаривал с ним о том, какие варианты были. Кокорин чувствует себя комфортно в команде, городе и стране. Думаю, что он хочет доказать ещё раз всем после этого, так скажем, не особо идеального года с его стороны», — сказал Шпилевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В нынешнем сезоне Кокорин провёл за «Арис» 32 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 900 тыс. В составе «Ариса» Кокорин был признан лучшим футболистом Кипра в 2023 году и лучшим игроком сезона-2022/2023.

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