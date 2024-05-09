Тьерри Анри: Винисиус не получает того признания, которого заслуживает

Бывший нападающий «Барселоны» и «Арсенала» Тьерри Анри поделился мнением о вингере мадридского «Реала» Винисиусе Жуниоре после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией» (2:1).

«Винисиус Жуниор не получает того признания, которого заслуживает. Не игнорируйте этого парня. В игре был момент, когда ни один игрок «Реала» не хотел встречаться с мячом, а он хотел», — приводит слова Анри Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

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