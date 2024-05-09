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Тьерри Анри: Винисиус не получает того признания, которого заслуживает

Тьерри Анри: Винисиус не получает того признания, которого заслуживает
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Бывший нападающий «Барселоны» и «Арсенала» Тьерри Анри поделился мнением о вингере мадридского «Реала» Винисиусе Жуниоре после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией» (2:1).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Дэвис – 68'     1:1 Хоселу – 88'     2:1 Хоселу – 90+1'    

«Винисиус Жуниор не получает того признания, которого заслуживает. Не игнорируйте этого парня. В игре был момент, когда ни один игрок «Реала» не хотел встречаться с мячом, а он хотел», — приводит слова Анри Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

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