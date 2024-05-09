Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, на какой срок выбыл полузащитник «Реала» Тчуамени

Стало известно, на какой срок выбыл полузащитник «Реала» Тчуамени
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени выбыл из строя на три-четыре недели из-за травмы ноги. Об этом сообщает издание L'Équipe.

По сведениям источника, полузащитник уже давно страдает боли в ногах. Отмечается, что ему будет сложно восстановиться к финалу Лиги чемпионов УЕФА. Однако главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти хотел бы, чтобы Орельен вышел на поле даже при готовности лишь на 50%.

Ранее стало известно о том, что Тчуамени получил стрессовую травму левой стопы после ответной игры в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией» (2:1).

Напомним, в финале Лиги чемпионов УЕФА испанский гранд сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча состоится 1 июня в Лондоне.

Материалы по теме
Полузащитник «Реала» Тчуамени может пропустить финал Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android