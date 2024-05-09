Стало известно, на какой срок выбыл полузащитник «Реала» Тчуамени

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени выбыл из строя на три-четыре недели из-за травмы ноги. Об этом сообщает издание L'Équipe.

По сведениям источника, полузащитник уже давно страдает боли в ногах. Отмечается, что ему будет сложно восстановиться к финалу Лиги чемпионов УЕФА. Однако главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти хотел бы, чтобы Орельен вышел на поле даже при готовности лишь на 50%.

Ранее стало известно о том, что Тчуамени получил стрессовую травму левой стопы после ответной игры в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией» (2:1).

Напомним, в финале Лиги чемпионов УЕФА испанский гранд сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча состоится 1 июня в Лондоне.