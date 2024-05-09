«Барселона» может подписать 21-летнего таланта сборной Испании предстоящим летом

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«Барселона» хочет подписать 21-летнего испанского вингера «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямса. Об этом сообщает журналист Габриэль Санс.

По информации источника, «Барселона» хочет подписать Нико Уильямса этим летом. Каталонцы уверены, что вингер усилит левый фланг их атаки.

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Ранее сообщалось, что к испанскому крайнему нападающему проявляют серьёзный интерес «Арсенал» и «Челси».

Напомним, в нынешнем сезоне вингер провёл за басков 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 16 результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.