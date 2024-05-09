Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» может подписать 21-летнего таланта сборной Испании предстоящим летом

«Барселона» может подписать 21-летнего таланта сборной Испании предстоящим летом
Аудио-версия:
Комментарии

«Барселона» хочет подписать 21-летнего испанского вингера «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямса. Об этом сообщает журналист Габриэль Санс.

По информации источника, «Барселона» хочет подписать Нико Уильямса этим летом. Каталонцы уверены, что вингер усилит левый фланг их атаки.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Ранее сообщалось, что к испанскому крайнему нападающему проявляют серьёзный интерес «Арсенал» и «Челси».

Напомним, в нынешнем сезоне вингер провёл за басков 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 16 результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

Материалы по теме
«Барселона» продлила контракт с 17-летним защитником Кубарси с отступными в € 500 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android