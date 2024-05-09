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На ФИФА могут подать в суд из‑за нового формата Клубного чемпионата мира — The Times

На ФИФА могут подать в суд из‑за нового формата Клубного чемпионата мира — The Times
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На Международную федерацию футбола (ФИФА) могут подать в суд из-за её решения обновить формат Клубного чемпионата мира 2025 года, увеличив количество участников до 32 команд. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, ФИФА пригрозили судебным иском Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) и Всемирный форум лиг (WLF). Сообщается, что они направили письмо президенту Международной федерации футбола Джанни Инфантино с требованием отказаться от идеи проведения турнира в таком формате.

«Игроки вынуждены выходить за рамки возможностей своего здоровья, что сопряжено со значительным риском травм и влиянием на их фундаментальные права», — среди прочего сказано в письме Инфантино, цитируемого The Times.

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