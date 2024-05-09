ПСВ решил не выкупать Деста у «Барселоны» из-за тяжёлой травмы американца — Эльфринк

Защитник «Барселоны» Серджино Дест, выступающий на правах аренды в составе ПСВ, останется в каталонской команде предстоящим летом. Об этом сообщает журналист Рик Эльфринк в своих социальных сетях.

ПСВ мог оформить выкуп 23-летнего футболиста, однако к концу кампании американец получил разрыв крестообразной связки колена, выбыв до конца года. В эйндховенском клубе решили не активировать опцию покупки Деста. Но есть вероятность, что нидерландский клуб попробуют приобрести игрока в январе 2025 года, когда защитник каталонцев восстановится.

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Напомним, контракт Деста с каталонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ранее защитник заявил о том, что не вернётся в стан сине-гранатовых, пока там работает Хави.