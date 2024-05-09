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Грэм Поттер не планирует становиться главным тренером «Аякса» — The Telegraph

Грэм Поттер не планирует становиться главным тренером «Аякса» — The Telegraph
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Бывший наставник лондонского «Челси» Грэм Поттер не планирует становиться главным тренером амстердамского «Аякса». Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, англичанин ждёт более подходящего варианта для продолжения своей карьеры. На данный момент обе стороны считают, что ситуация себя исчерпала.

Напомним, ранее стало известно, что к Поттеру также проявляют интерес «Милан», «Порту», «Фейеноорд» и английский «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Грэм Поттер занимал должность главного тренера «Челси» с сентября 2022 года по апрель 2023 года. Под его руководством лондонский клуб сыграл в 31 матче во всех турнирах, в которых одержал 12 побед, восемь раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений.

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