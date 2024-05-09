«Арсенал» подготовил план чемпионского парада в случае выигрыша АПЛ — Daily Mail

«Арсенал» уже разработал план чемпионского парада, который они проведут в случае выигрыша английской Премьер-лиги нынешнего сезона. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, парад состоится 20 мая, на следующий день после 38-го тура чемпионата Англии. Автобус «Арсенала» на протяжении трёх часов будет передвигаться по лондонскому району Ислингтон. Затем команда вернётся на стадион, где выйдет на одну из его трибун. Парад начнётся в 17:00 по местному времени, а закончится в 20:00. С 16:00 по местному времени будут перекрыты дороги.

Напомним, после 36 туров английской Премьер-лиги «канониры» набрали 83 очка и занимают первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Манчестер Сити» на одно очко, однако у «горожан» есть матч в запасе.

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