Лаос – о скандальном эпизоде в матче «Реала» и «Баварии»: это катастрофа

Бывший арбитр Антонио Матеу Лаос прокомментировал незасчитанный гол «Баварии» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:2).

«Случилась катастрофа, которой никто не хотел. Свисток лишил VAR возможности помочь. Произошло худшее, что могло случиться в плане судейства. VAR не смог помочь. Игру останавливает не лайнсмен, поднимающий флаг, а свисток главного арбитра. Судьи тоже спортсмены и тоже допускают ошибки», – приводит слова Лаоса Marca.

Напомним, в конце матча после длинной передачи Йозуа Киммиха защитник «Баварии» Маттейс де Лигт поразил ворота мадридского клуба. Однако арбитр Шимон Марциняк, не дождавшись окончания эпизода, дал свисток, зафиксировав офсайд. Таким образом, гол немцев был не засчитан.

Отметим, что «Бавария» вылетела из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч (3:4). В финале турнира «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча пройдёт 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.