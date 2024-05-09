В «ПСЖ» убеждены, что уход Мбаппе пойдёт на пользу команде — L’Équipe

В «ПСЖ» считают, что уход из клуба нападающего Килиана Мбаппе грядущим летом пойдёт на пользу французскому гранду, поскольку это даст возможность другим игрокам лучше раскрыться и получить свободу самовыражения на поле. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике считает, что слаженная коллективная работа превосходит любую индивидуальную. Подчёркивается, что в следующем сезоне, после ухода Мбаппе испанский специалист планирует играть по схеме с «ложной девяткой», на позиции которой он видит атакующего полузащитника Хави Симонса, в нынешнем сезоне выступающего в составе «РБ Лейпциг» на правах аренды.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с мадридским «Реалом», рассчитанный на пять лет.

Реакция Мбаппе на вопрос о поддержке «Реала» или «Баварии»: