Оресте Чинквини: сейчас «Зенит» боролся бы за 7-11 место в Серии А

Бывший менеджер сборной России и «Зенита» Оресте Чинквини поделился мыслями о текущем уровне российских и итальянских клубов, а также предположил, какое место занял бы клуб из Санкт-Петербурга в Серии А.

«В данный момент у российских клубов недостаточная квалификация по сравнению с итальянскими командами. Сейчас «Зенит» шёл бы где-то в середине турнирной таблицы Серии А, если бы выступал в чемпионате Италии, они боролись бы за 7-11 место, но точно сказать невозможно», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» по состоянию на сегодняшний день занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая идущих следом «Краснодар» и московское «Динамо» на одно очко.

Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.