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Байер 04 Леверкузен — Рома. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Байер» — «Рома»: леверкузенцы уступают после первого тайма с минимальным счётом

«Байер» — «Рома»: леверкузенцы уступают после первого тайма с минимальным счётом
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В эти минуты в первом матче 1/2 финала Лиги Европы встречаются немецкий «Байер» и итальянская «Рома». Команды играют на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Данни Маккели (Нидерланды). Игра началась в 22:00 по московскому времени. После первого тайма счёт в игре 1:0 в пользу гостей.

Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
09 мая 2024, четверг. 22:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
2-й тайм
0 : 2
Рома
Рим, Италия
0:1 Паредес – 43'     0:2 Паредес – 66'    

На 43-й минуте полузащитник римлян Леандро Паредес реализовал пенальти и вывел свою команду вперёд. Больше до перерыва голов забито не было.

В первом матче полуфинала в Италии «Байер» одержал победу со счётом 2:0.

В 1/4 финала Лиги Европы «Рома» встречалась с итальянским «Миланом». Римляне выиграли обе встречи — 1:0 и 2:1. «Байер» играл с английским «Вест Хэм Юнайтед». В первом матче немецкий клуб одержал победу со счётом 2:0, вторая встреча завершилась вничью — 1:1.

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