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«Мы оставили на поле всё, что могли». Дэвис — о проигрыше «Реалу» в полуфинале ЛЧ

«Мы оставили на поле всё, что могли». Дэвис — о проигрыше «Реалу» в полуфинале ЛЧ
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Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис поделился эмоциями после минувшего ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», в котором мюнхенский клуб уступил со счётом 1:2 и покинул этот турнир.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Дэвис – 68'     1:1 Хоселу – 88'     2:1 Хоселу – 90+1'    

«Вчера мы оставили на поле всё, что могли, но этого оказалось недостаточно. Тяжело осознавать это, но я хочу поблагодарить всех наших болельщиков за то, что они поддерживали нас на протяжении всего пути», — написал Дэвис в своей социальной сети.

Напомним, на 68-й минуте Дэвис забил единственный гол «Баварии» в матче.

В финале Лиги чемпионов, который состоится 1 июня, мадридский клуб сыграет с дортмундской «Боруссией». Мат пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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