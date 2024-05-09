«Мы оставили на поле всё, что могли». Дэвис — о проигрыше «Реалу» в полуфинале ЛЧ

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис поделился эмоциями после минувшего ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», в котором мюнхенский клуб уступил со счётом 1:2 и покинул этот турнир.

«Вчера мы оставили на поле всё, что могли, но этого оказалось недостаточно. Тяжело осознавать это, но я хочу поблагодарить всех наших болельщиков за то, что они поддерживали нас на протяжении всего пути», — написал Дэвис в своей социальной сети.

Напомним, на 68-й минуте Дэвис забил единственный гол «Баварии» в матче.

В финале Лиги чемпионов, который состоится 1 июня, мадридский клуб сыграет с дортмундской «Боруссией». Мат пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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