«Мы оставили на поле всё, что могли». Дэвис — о проигрыше «Реалу» в полуфинале ЛЧ
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Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис поделился эмоциями после минувшего ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», в котором мюнхенский клуб уступил со счётом 1:2 и покинул этот турнир.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Дэвис – 68' 1:1 Хоселу – 88' 2:1 Хоселу – 90+1'
«Вчера мы оставили на поле всё, что могли, но этого оказалось недостаточно. Тяжело осознавать это, но я хочу поблагодарить всех наших болельщиков за то, что они поддерживали нас на протяжении всего пути», — написал Дэвис в своей социальной сети.
Напомним, на 68-й минуте Дэвис забил единственный гол «Баварии» в матче.
В финале Лиги чемпионов, который состоится 1 июня, мадридский клуб сыграет с дортмундской «Боруссией». Мат пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
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