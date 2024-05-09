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«Аль-Наср» провёл переговоры с Каземиро — Caught Offside

«Аль-Наср» провёл переговоры с Каземиро — Caught Offside
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«Аль-Наср» провёл переговоры с представителями 32-лентего опорного полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, саудовский клуб готов заплатить за Каземиро € 40 млн, а также предложить трудовое соглашение, рассчитанное на три года. Подчёркивается, что на текущий момент бразильский футболист ещё не определился со своим будущем.

Напомним, в нынешнем сезоне Каземиро принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

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