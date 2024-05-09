«Аталанта» — «Марсель»: итальянский клуб удвоил своё преимущество

В эти минуты проходит ответный матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором встречаются итальянская «Аталанта» и французский «Марсель». Команды играют на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 52-й минуте Маттео Руджери удвоил преимущество «Аталанты».

Первый матч полуфинала во Франции завершился вничью со счётом 1:1.

В 1/4 финала Лиги Европы «Марсель» встречался с португальской «Бенфикой». В первом матче французская команда уступила со счётом 1:2, а во втором выиграла — 1:0. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Марселя» — 4:2. «Аталанта» играла с английским «Ливерпулем». В первом матче итальянский клуб одержал победу со счётом 3:0, вторая встреча завершилась поражением — 0:1.