Фабрегас: нынешний «Арсенал» слишком силён для «Манчестер Юнайтед»

Бывший атакующий полузащитник «Арсенала» Сеск Фабрегас поделился мнением о грядущем матче 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором «канониры» сыграют с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится 12 мая.

«Матчи «Арсенала» и «Юнайтед» всегда были особенными. Это правда, что на текущий момент «Юнайтед» не на том уровне, на котором они были в прошлом. Нынешний «Арсенал» слишком силён для них.

«Арсенал» уверен в себе, у них есть опыт, они выросли за последний год и стали лучше, поэтому я думаю, что «Арсенал» комфортно выиграет этот матч, но не буду говорить, что легко, поскольку «Юнайтед» — команда с историей», — приводит слова Фабрегаса Arsenal Buzz в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, матч начнётся в 18:30 мск.

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