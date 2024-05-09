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Фабрегас: нынешний «Арсенал» слишком силён для «Манчестер Юнайтед»

Фабрегас: нынешний «Арсенал» слишком силён для «Манчестер Юнайтед»
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Бывший атакующий полузащитник «Арсенала» Сеск Фабрегас поделился мнением о грядущем матче 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором «канониры» сыграют с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится 12 мая.

Англия - Премьер-лига . 37-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матчи «Арсенала» и «Юнайтед» всегда были особенными. Это правда, что на текущий момент «Юнайтед» не на том уровне, на котором они были в прошлом. Нынешний «Арсенал» слишком силён для них.

«Арсенал» уверен в себе, у них есть опыт, они выросли за последний год и стали лучше, поэтому я думаю, что «Арсенал» комфортно выиграет этот матч, но не буду говорить, что легко, поскольку «Юнайтед» — команда с историей», — приводит слова Фабрегаса Arsenal Buzz в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, матч начнётся в 18:30 мск.

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