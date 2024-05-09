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Феликс не останется в «Атлетико» ни при каких обстоятельствах – журналист Медина

Феликс не останется в «Атлетико» ни при каких обстоятельствах – журналист Медина
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Мадридский «Атлетико» не собирается оставлять в составе крайнего нападающего Жоау Феликса, который в нынешнем сезоне играет в «Барселоне» на правах аренды. Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист Давид Медина.

По данным источника, «Атлетико» не рассматривает вопрос о возвращении Жоау Феликса. Главный тренер клуба Диего Симеоне не хочет видеть его, как и раздевалка. Отмечается, что нападающий ни при каких обстоятельствах не останется в стане «матрасников».

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Напомним, в нынешнем сезоне Феликс принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с мадридским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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