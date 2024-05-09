«Байер» — «Рома»: Паредес реализовал второй пенальти и сравнял счёт по сумме двух матчей

В эти минуты во втором матче 1/2 финала Лиги Европы встречаются немецкий «Байер» и итальянская «Рома». Команды играют на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Данни Маккели (Нидерланды). Игра началась в 22:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт в игре 2:0 в пользу гостей.

На 43-й минуте полузащитник римлян Леандро Паредес реализовал пенальти и вывел свою команду вперёд. На 66-й минуте аргентинец второй раз забил с «точки», удвоив преимущество своей команды.

В первом матче полуфинала в Италии «Байер» одержал победу со счётом 2:0.

В 1/4 финала Лиги Европы «Рома» встречалась с итальянским «Миланом». Римляне выиграли обе встречи — 1:0 и 2:1. «Байер» играл с английским «Вест Хэм Юнайтед». В первом матче немецкий клуб одержал победу со счётом 2:0, а вторая встреча завершилась вничью — 1:1.