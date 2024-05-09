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Аталанта – Марсель, результат матча 9 мая 2024, счет 3:0, 1/2 финала Лиги Европы 2023-2024

«Аталанта» с Миранчуком разгромила «Марсель» и вышла в финал Лиги Европы
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Завершился ответный матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором встречались итальянская «Аталанта» и французский «Марсель». Команды играли на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу со счётом 3:0.

Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
09 мая 2024, четверг. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
3 : 0
Марсель
Марсель, Франция
1:0 Лукман – 30'     2:0 Руджери – 52'     3:0 Туре – 90+5'    

На 30-й минуте нападающий «Аталанты» Адемола Лукман вывел свою команду вперёд. На 52-й минуте Маттео Руджери удвоил преимущество итальянцев. Третий мяч в активе Эль Билала Туре.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук появился на поле на 55-й минуте, но не отметился результативными действиями.

Напомним, первый матч полуфинала во Франции завершился вничью со счётом 1:1. Таким образом «Аталанта» одержала победу по сумме двух матчей (4:1) и вышла в финал Лиги Европы.

Финал Лиги Европы сезона-2023/2024 состоится 22 мая в городе Дублин, Ирландия. Матч будет проходить на стадионе «Авива».

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