Игроки «Юнайтед» опасаются, что не выиграют ни одного матча до конца сезона — Mirror

Часть футболистов «Манчестер Юнайтед» считает, что они могут не выиграть ни одного матча до конца нынешнего сезона на фоне плохой атмосферы в клубе и осознания того, что в скором времени главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг будет отправлен в отставку. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, на текущий момент в раздевалке «Манчестер Юнайтед» преобладают удручённые настроения.

После 35 туров английской Премьер-лиги манкунианцы набрали 54 очка и занимают восьмое место. В оставшихся матчах до конца сезона «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Арсеналом», «Ньюкаслом» и «Брайтоном». Также в финале Кубка Англии подопечные тен Хага сразятся с «Манчестер Сити».

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