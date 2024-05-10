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«Аталанта» и «Байер» сыграют в финале Лиги Европы сезона-2023/2024

«Аталанта» и «Байер» сыграют в финале Лиги Европы сезона-2023/2024
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В четверг, 9 мая, состоялись ответные матчи 1/2 финала Лиги Европы УЕФА, по итогам которых стали известны финалисты турнира в сезоне-2023/2024. В финальном матче встретятся итальянская «Аталанта», переигравшая французский «Марсель» (3:0 (4:1)), и леверкузенский «Байер», победивший по сумме двух матчей итальянскую «Рому» (2:2 (4:2)).

Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Финал Лиги Европы УЕФА сезона-2023/2024 состоится 22 мая в Дублине (Ирландия). Матч будет проходить на стадионе «Авива».

Действующим обладателем трофея Лиги Европы УЕФА является испанская «Севилья». В финале прошлого розыгрыша турнира испанский клуб обыграл итальянскую «Рому». Основное и дополнительное время тогда закончилось вничью (1:1), а в серии послематчевых пенальти испанцы победили со счётом 4:1.

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