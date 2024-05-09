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«Олимпиакос» обыграл «Астон Виллу» и вышел в финал Лиги конференций

«Олимпиакос» обыграл «Астон Виллу» и вышел в финал Лиги конференций
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Завершился ответный полуфинальный матч Лиги конференций, в котором встречались греческий «Олимпиакос» и английская «Астон Вилла». Игра проходила на стадионе «Георгиос Караискакис» в Греции. В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер из Берлина. Матч завершился победой хозяев со счётом 2:0 (общ. 6:2).

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 10-й минуте первый гол в матче забил нападающий «Олимпиакоса» Айюб Эль-Кааби. На 79-й минуте Эль-Кааби оформил дубль.

Благодаря этой победе греческий клуб вышел в финал Лиги конференций, где сыграет с «Фиорентиной».

Напомним, первый матч между этими командами завершился победой «Олимпиакоса» со счётом 4:2. В составе греческого клуба голами отметились Айюб Эль-Кааби, оформивший хет-трик, и Сантьяго Эссе. За бирмингемский клуб забили Олли Уоткинс и Мусса Диаби.

На стадии 1/4 финала этого турнира. «Олимпиакос» прошёл «Фенербахче», а «Астон Вилла» — «Лилль».

Лига конференций . 1/2 финала. 2-й матч
09 мая 2024, четверг. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
2 : 0
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1:0 Эль-Кааби – 10'     2:0 Эль-Кааби – 78'    

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