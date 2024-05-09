«Олимпиакос» сыграет с «Фиорентиной» в афинском финале Лиги конференций

Завершился ответный полуфинальный матч Лиги конференций, в котором встречались «Олимпиакос» и «Астон Вилла». Матч завершился победой греческого клуба со счётом 2:0 (общ. 6:2). Таким образом, «Олимпиакос» сыграет в финале Лиги конференций, где встретится с итальянской «Фиорентиной».

Напомним, финал этого турнира состоится 29 мая и пройдёт на стадионе «Айя-София» в греческих Афинах. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

На стадии полуфинала «Фиорентина» прошла бельгийский «Брюгге». Первый матч между командами завершился со счётом 3:2, ответная встреча закончилась со счётом 1:1.

Отметим, что «Фиорентина» сыграет в финале Лиги конференций во второй раз подряд. В прошлом году итальянская команда также оказалась в решающем матче турнира. Тогда она встретилась с английским «Вест Хэмом». Та игра завершилась для «Фиорентины» неудачно — она потерпела поражение со счётом 1:2.

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