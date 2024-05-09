Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Олимпиакос» сыграет с «Фиорентиной» в афинском финале Лиги конференций

«Олимпиакос» сыграет с «Фиорентиной» в афинском финале Лиги конференций
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился ответный полуфинальный матч Лиги конференций, в котором встречались «Олимпиакос» и «Астон Вилла». Матч завершился победой греческого клуба со счётом 2:0 (общ. 6:2). Таким образом, «Олимпиакос» сыграет в финале Лиги конференций, где встретится с итальянской «Фиорентиной».

Напомним, финал этого турнира состоится 29 мая и пройдёт на стадионе «Айя-София» в греческих Афинах. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

На стадии полуфинала «Фиорентина» прошла бельгийский «Брюгге». Первый матч между командами завершился со счётом 3:2, ответная встреча закончилась со счётом 1:1.

Отметим, что «Фиорентина» сыграет в финале Лиги конференций во второй раз подряд. В прошлом году итальянская команда также оказалась в решающем матче турнира. Тогда она встретилась с английским «Вест Хэмом». Та игра завершилась для «Фиорентины» неудачно — она потерпела поражение со счётом 1:2.

Лига конференций . Финал
29 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Фиорентина
Флоренция, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Календарь Лиги конференций
Сетка плей-офф Лиги конференций
Материалы по теме
«Фиорентина» во второй раз подряд сыграет в финале Лиги конференций
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android