«Байер» в компенсированное время вырвал ничью у «Ромы» и вышел в финал Лиги Европы

9 мая во втором матче 1/2 финала Лиги Европы встречались немецкий «Байер» и итальянская «Рома». Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Данни Маккели (Нидерланды). Игра началась в 22:00 по московскому времени. Итоговый счёт — 2:2.

На 43-й минуте полузащитник римлян Леандро Паредес реализовал пенальти и вывел свою команду вперёд. На 66-й минуте аргентинец во второй раз забил с «точки», удвоив преимущество своей команды. На 83-й минуте защитник итальянцев Джанлука Манчини забил в свои ворота, что позволило хозяевам отыграть один мяч. В компенсированное время Йосип Станишич сравнял счёт, отличившись на 90+7-й минуте.

В первом матче полуфинала в Италии «Байер» одержал победу со счётом 2:0.

Таким образом, по сумме двух встреч «Байер» победил «Рому» и вышел в финал Лиги Европы.