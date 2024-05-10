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Байер 04 Леверкузен — Рома. Прямая трансляция
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Байер — Рома 2:2, результат матча 1/2 финала Лиги Европы 9 мая

«Байер» в компенсированное время вырвал ничью у «Ромы» и вышел в финал Лиги Европы
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9 мая во втором матче 1/2 финала Лиги Европы встречались немецкий «Байер» и итальянская «Рома». Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Данни Маккели (Нидерланды). Игра началась в 22:00 по московскому времени. Итоговый счёт — 2:2.

Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
09 мая 2024, четверг. 22:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
2 : 2
Рома
Рим, Италия
0:1 Паредес – 43'     0:2 Паредес – 66'     1:2 Манчини – 82'     2:2 Станишич – 90+7'    

На 43-й минуте полузащитник римлян Леандро Паредес реализовал пенальти и вывел свою команду вперёд. На 66-й минуте аргентинец во второй раз забил с «точки», удвоив преимущество своей команды. На 83-й минуте защитник итальянцев Джанлука Манчини забил в свои ворота, что позволило хозяевам отыграть один мяч. В компенсированное время Йосип Станишич сравнял счёт, отличившись на 90+7-й минуте.

В первом матче полуфинала в Италии «Байер» одержал победу со счётом 2:0.

Таким образом, по сумме двух встреч «Байер» победил «Рому» и вышел в финал Лиги Европы.

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