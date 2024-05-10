«Олимпиакос» — первый греческий клуб, вышедший в финал еврокубка с 1971 года
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Футбольный клуб «Олимпиакос» вышел в финал Лиги конференций УЕФА сезона-2023/2024 и стал первым греческим клубом, который сыграет в финале еврокубка с 1971 года.
В сезоне-1970/1971 в финале Кубка чемпионов играл греческий «Панатинаикос», уступивший «Аяксу» со счётом 0:2.
Напомним, в четверг, 9 мая, состоялся ответный полуфинальный матч Лиги конференций, в котором встречались греческий «Олимпиакос» и английская «Астон Вилла». Игра проходила на стадионе «Георгиос Караискакис» в Греции. В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер из Берлина. Матч завершился победой хозяев со счётом 2:0 (общ. 6:2).
Благодаря этой победе греческий клуб вышел в финал Лиги конференций, где сыграет с итальянской «Фиорентиной».
Лига конференций . 1/2 финала. 2-й матч
09 мая 2024, четверг. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
2 : 0
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1:0 Эль-Кааби – 10' 2:0 Эль-Кааби – 78'
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