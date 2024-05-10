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Роналду поделился эмоциями после победы на последних минутах в игре с «Аль-Охдудом»

Роналду поделился эмоциями после победы на последних минутах в игре с «Аль-Охдудом»
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился эмоциями после минувшего матча 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Охдудом» (2:3), в котором его команде удалось вырвать победу на 90+1-й минуте встречи.

Саудовская Аравия - Про-Лига . 31-й тур
09 мая 2024, четверг. 21:00 МСК
Аль-Охдуд
Наджран
Окончен
2 : 3
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Брозович – 7'     0:2 Роналду – 15'     1:2 Аль-Хабиб – 60'     2:2 Годвин – 70'     2:3 Брозович – 90+1'    

«Никогда не сдавайтесь! Вперёд!», — написал Роналду в своей социальной сети.

Напомним, на 7-й минуте счёт открыл полузащитник гостей Марсело Брозович. На 15-й минуте Роналду укрепил преимущество «Аль-Насра». На 60-й минуте полузащитник Хассан Аль-Хабиб сократил отставание своей команды. На 70-й минуте нападающий Савиур Годвин сравнял счёт. На 90+1-й минуте Брозович оформил дубль.

После 31 тура саудовской Про-Лиги «Аль-Наср» набрал 77 очков и занимает второе место, отставая от лидирующего «Аль-Хиляля» на девять очков.

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